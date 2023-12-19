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TRT Haber 19.12.2023 08:04

3 organize suç örgütü elebaşı Kafes-21 operasyonlarıyla yakalandı

2'si kırmızı bülten, 1'i difüzyon mesajı (acil yakalama mesajı) ile aranan 3 organize suç örgütü elebaşı Alanya ve İstanbul’da düzenlenen Kafes-21 operasyonlarıyla yakalandı.

3 organize suç örgütü elebaşı Kafes-21 operasyonlarıyla yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aranan 3 organize suç örgütü elebaşının, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Antalya ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından düzenlenen “Kafes-21” operasyonlarıyla yakalandığını duyurdu.

3 örgüt elebaşı Türkiye'de yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı, Polonya’da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas’tan İtalya ve İspanya’ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Thomas Josef Konrad'ın Antalya Alanya’da yakalandığı öğrenildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Çin’de dolandırıcılık ve yasadışı örgüt faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı Jinking Peng'in İstanbul Fatih’te yakalandığı belirlendi.

Difüzyon mesajı ile (acil yakalama mesajı-sonrasında kırmızı bülten çıkarılan) Almanya’da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı Daniel Alexander Muller'in de İstanbul Beyoğlu’nda yakalandığı bilgisi paylaşıldı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız."

 

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