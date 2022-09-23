3 korucunun şehit edildiği saldırının faili PKK'lı İstanbul'da yakalandı
Yüksekova'da 2016 yılında iş makinelerinin güvenliği sağlayan 3 korucunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olan Rıdvan Hozman, İstanbul Havalimanında yakalandı.
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, terminal içerisinde gerçekleştirilen denetimler sırasında 19 Eylül'de akşam saatlerinde Ankara'da İstanbul'a gelen bir yolcudan şüphelendi.
Güvenlik kameralarından takibe alınan yolcu, terminal çıkışında taksi beklerken polis ekipleri tarafından durduruldu.
Yapılan kontrolde Mehmet Sadık Hozman adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi parmak izi kontrolüne götürdü.
Detaylı incelemede şüphelinin 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliği sağlayan 3 köy korucusunun şehit edildiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Rıdvan Hozman olduğu anlaşıldı.
PKK Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Hozman göz altına alındı. Mahkemeye sevk edilen Hozman'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi
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