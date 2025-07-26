3 ilde orman yangınlarına müdahale ediliyor

Karabük Safranbolu, Antalya Gazipaşa ve Aksu ile Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Antalya-Gazipaşa ilçesi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki orman yangını kontrol altına alınırken, Gazipaşa'da havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Gazipaşa'nın Doğanca Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde başlayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, Doğanca, Gürçam ve Çile mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda etkisini sürdürüyor.

Alevlerin yaklaşması nedeniyle Gürçam Mahallesi'ndeki evlerin tamamı tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece boyunca karadan arazöz ve iş makineleri ile müdahaleye sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da destek veriyor.

Bölgedeki hava araçları, yangın havuzları ve denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyor.

Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele ediliyor.

Antalya-Aksu ilçesi

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Macun Mahallesi'nde ormanlık ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, dördüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği Safranbolu ve Ovacık'taki yangınları söndürme çalışmalarında, 16 helikopter, 2 uçak, 31 ilk müdahale aracı, 123 arazöz, 49 su ikmal aracı, 13 dozer, 6 treyler, 5 greyder, 21 ekskavatör, tanker, lowbet, 3 kepçe, 4 bekoloder, 9 ambulans, 34 arama kurtarma aracı, 20 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA), 2 ikram aracı ve 1441 personel yer alıyor.

Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın üç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 55 kara aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.

Vatandaşlar da ekiplere destek olmak için traktörleriyle su taşıyor.

4 mahalle tedbiren tahliye edildi

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklama, 250 personelle yangına yoğun şekilde müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangına yakın olan Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmıştır. Yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir." ifadesi yer aldı.