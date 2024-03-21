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TRT Haber 21.03.2024 11:50

3 ilde "Bozdoğan-14" operasyonu: 94 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde bölücü terör örgütüne yönelik "Bozdoğan-14" operasyonlarında, 94 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

3 ilde "Bozdoğan-14" operasyonu: 94 gözaltı
[AA (Arşiv)]

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Afyonkarahisar, Ankara ve İzmir’de düzenlenen “Bozdoğan-14” operasyonlarında 94 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti;

Şüphelilerin; İzmir’de gerçekleştirilen Nevruz Etkinliğinde suç unsuru oluşturan bölücü terör örgütü lehine slogan attıkları, sözde flaması olan bez parçalarını taşıdıkları, geçmiş dönemlerde bölücü terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları ve  sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
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