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Gündem
AA 21.03.2024 10:26

AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi.

AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya oldu

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