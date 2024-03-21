Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 2024'ün başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 608'e ulaştı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde de operasyonlar aralıksız devam ediyor. Harekatın başlangıcından bu yana 854 terörist etkisiz hale getirildi.

Sınırlarda da yasa dışı geçişlere müsaade edilmiyor. Bu kapamda, son bir haftada 7'si terör örgütü mensubu 174 kişi yakalandı. Yılbaşından bu yana ise hududu geçmeye çalışan 2 bin 393 kişi yakalandı.

Terörle mücadelenin yanı sıra uyuşturucuyla mücadelede de önemli operasyonlar yapılıyor. Son bir haftada yapılan operasyonlarda 40 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

39 hedef imha edildi

Bakanlık açıklamasında, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 19 Mart’ta bir üs bölgesine sızma ve saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı, ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hâle getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Menfur saldırı sonrası 19 ve 20 Mart’ta düzenlenen hava harekâtları ile Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir."

"Teröristler için son çırpınışlar asla bir çare olmayacaktır"

Bı hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu aktaran Bakanlık, "Teröristler için tek çıkış yol, Türk adaletine teslim olmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar kararlılıkla devam edecek; korkuyu iliklerinde hisseden teröristler için son çırpınışlar asla bir çare olmayacaktır." ifadelerini kullandı.