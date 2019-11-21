Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Lüks Konut Vergisi...

"Çok kazanandan çok, az kazanandan az" vergi alınmasını amaçlayan düzenleme TBMM Genel Kurulunda görüşüldü ve yasalaştı.

Uluslararası teknoloji şirketleri artık Dijital Hizmet Vergisi ödeyecek. Google, Facebook gibi şirketler, Türkiye'de 20 milyon lirayı geçen hasılatları için yüzde 7,5 oranında vergi verecek.

Konaklama ve konaklamaya bağlı tüm hizmetlerden vergi alınacak. Gelecek yılın 4. ayından itibaren yürürlüğe girecek Konaklama Vergisi, 2020 yılı sonuna kadar yüzde 1, sonrasında yüzde 2 olarak uygulanacak.

Konut sahipleri belirlenen değere itiraz edebilecek

5 milyon liranın üzerinde değeri olan konut sahiplerinden, binde 3 ile yüzde 1 arasında değişen oranlarda vergi alınacak. Bu konutlar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Konut sahipleri belirlenen değere itiraz edebilecek.

Gelir vergisi dilimleri 4'ten 5'e çıkarıldı. Geliri 500 bin liranın üzerinde olanlar yüzde 40'lık vergi dilimine tabi olacak. Bunun için beyanname verme zorunluluğu 2021'de başlayacak.

Bazı vergi istisnaları da kaldırıldı. Spor hakemlerinin gelir vergisi istisnasına son verildi. Üst liglerde oynayan sporculardan kesilen vergi yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkarıldı. Vergi artışı yeni sözleşmeler için geçerli olacak.

Kaynak: TRT Haber