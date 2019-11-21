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Burundi Büyükelçisi Bikebako Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu21 Kasım 2019 Perşembe 19:29 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 19:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako'yu kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Burundi'nin Ankara Büyükelçisi Gerard Ntahorwaroye Bikebako Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
[Fotoğraf: AA]
Bikebako'nun bazı büyükelçilik mensupları ve oğlunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kaynak: AA