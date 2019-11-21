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Ekvator Büyükelçisi Puma Puma'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu21 Kasım 2019 Perşembe 17:57 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 18:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny De Lourdes Puma Puma'yı kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Fanny De Lourdes Puma Puma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Fanny De Lourdes Puma Puma'nın bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
[Fotoğraf: AA]
Kabul öncesinde Erdoğan, basın mensuplarına Hereke Halı Fabrikası çalışanlarının dokuduğu halıyı göstererek "Arkadaşlar bu halımız yeni, 108 metrekare, yerli ve milli" dedi.
Kaynak: AA