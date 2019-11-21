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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını kabul etti21 Kasım 2019 Perşembe 17:26 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 17:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Hereke Halı Fabrikası çalışanlarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.
Kabul edilen Hereke Halı Fabrikası çalışanlarının, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunumlarının yapıldığı salondaki 108 metrekarelik halıyı dokuyan kişiler olduğu belirtidi.
Çalışanlar, söz konusu halıyı 33 personelle 24 saatte 3 vardiya olarak, şakayık deseniyle 295 günde (9 ay) 29 milyon 420 bin düğümle dokuduklarını anlattı.
Kaynak: AA