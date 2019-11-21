Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) 3. Genel Kurulu ve Gelecek Zirvesi'nde konuştu.

Sektörün en temel sorunlarından biri kayıt dışı istihdam olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, federasyonun, sektörde çalışanların hemen hemen tümünü kayıt dışı alandan kayıtlı alana getirmek için çaba harcadığını ve bu çabanın Türkiye'nin bütçesi açısından da değerli olduğunu anlattı.

"Liyakatli kişileri isteriz, birikimli kişileri isteriz"

Kılıçdaroğlu, liyakatin eğitimle ve birikimle elde edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece okumanız sizi liyakatli yapmaz, aynı zamanda o eğitimin belli bir zaman dilimi içerisinde birikimle güçlendirilmesi lazım. Liyakat, eğitimin üzerine birikimi getirmek demektir. Devletimizin bugün en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisi de liyakattir. Liyakatli kişileri isteriz, birikimli kişileri isteriz. Devlet yönetiminde liyakat olursa, devletin saygınlığı artar.

Devleti yönetmek dünyanın en kolay işidir, dürüst siyasetçi açısından. Çünkü devlette görev alan herkesin görev tanımı var. Devleti yöneten kişi ve bürokrasi, yasaların öngördüğü şekliyle görevini yaparsa, hiçbir sorun çıkmaz, siz sadece bürokrasiye talimat verirsiniz. Hayatın her alanında liyakatı egemen kılmamız lazım. Ahi Evran da aslında ticaret dünyasının kurallarını koyan kişidir, esnaf dünyasına liyakatı getiren kişidir. Bizim ister özel sektörde ister kamuda çalışalım, liyakatı egemen kılmamız lazım."

"Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki sanayiciler ara eleman bulmakta sorun yaşıyor"

Kalkınmanın yeni tanımının, "Küçük ayrıntılarda iş bölümüne giden ülkeler gelişmiş ülkelerdir" şeklinde olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Eğitim ne kadar çok değişik alanlara yayılırsa, yeni eğitim alanlarıyla yeni insanların toplumun hizmetine sunulmasına olanak sağlanır. Eğitimi bu şekilde ele alıp değerlendirmemiz gerekir. Bizim bir düşüncemiz var, teknoloji liseleri, bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı teknoloji liseleri kurmak. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki sanayiciler ara eleman bulmakta sorun yaşıyor. Bilgisayar mühendisi, endüstri mühendisi çok ama ara eleman yok. Tek başına Milli Eğitim Bakanlığıyla değil organize sanayi bölgesinin yönetimiyle teknoloji liselerinin gelişmesi lazım." diye konuştu.

"Çevre konusunda duyarlılık yoksa para vermemek, temel kural haline dönüşmeye başladı"

Geri dönüşümün ekonomi ve çevre açısından çok önemli olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Bütün dünya çevre üzerinde duruyor. Dünyanın en önemli finans kuruluşları çevre konusunda duyarlı olan yatırımlara fon vermeye başladı. Çevre konusunda duyarlılık yoksa para vermemek onlar için temel kural haline dönüşmeye başladı." dedi.

Kılıçdaroğlu, siyasetçinin "Ben bilirim." diyerek yola çıkmasının büyük hatalara yol açabileceğine işaret ederek, "Sivil toplum örgütleri siyasal partilerden daha güçlü olmak zorunda. Sivil toplum örgütlerine herkes gönüllü katılıyor, daha iyi bir yapıyı oluşturmak istiyor. Sorunları daha iyi saptayıp çözüm üretecek. Sivil toplum örgütleri var olan sorunları aktaracak, siyasetçilerin görevi dinlemek ve sorunları çözmek. Üretilen çözüm, birlikte yaşamak ve huzurlu toplum için son derece önemli." diye konuştu.

Konuşmasının ardından TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na plaket verdi.

Kaynak: AA