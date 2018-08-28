3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar vefatının 32. yılında anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 32. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki anıt mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Umurbey Mahallesi'ndeki törende, Bayar'ın torunu Akile Gürsoy, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, bazı siyasi partilerin temsilcileri ve diğer protokol üyeleri hazır bulundu.

Törende, anıt mezara çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anma töreni, Bayar'ın torunu Akile Gürsoy'un taziyeleri kabul etmesiyle sona erdi.

"Demokrasimiz böyle zor ve acı günler yaşamasın"

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayar'ın demokrasinin kahramanlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gelişmesinde Bayar'ın çok büyük rol üstlendiğini vurgulayan Kıratlı, kendisini rahmetle andığını ifade etti.

Kıratlı, Bayar'ın yakınlarına tekrar başsağlığı dilediğini belirterek, "İnşallah onların geçirdiği zor ve sıkıntılı günler bundan sonraki Cumhuriyet dönemimizde ve sonrasında hiçbir zaman gerçekleşmez. Demokrasimiz böyle zor ve acı günler yaşamasın. Onların yaşadığı bu kötü günlerden bizler ders alalım ve birlik beraberliğimizi muhafaza edelim." diye konuştu.

Akile Gürsoy da bu yıl törenlerin Kurban Bayramı dolayısıyla bir hafta geç yapıldığını belirtti.

Törene katılanlara ve samimi duygularını paylaşanlara teşekkür eden Gürsoy, "Büyükbabamın Türkiye'nin ekonomik olarak istiklalini kazanması için çok büyük uğraşları vardı. Bu törenlerde bizi yalnız bırakmayanlara tekrardan teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA