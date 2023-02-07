Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gelibolu'daki 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığımızda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlarımız, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bu sabah bölgeye hareket etti" ifadelerine yer verildi.