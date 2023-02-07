Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 19:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
2'nci Kolordu İstihkam Alayı deprem bölgesine hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personelin, arama kurtarma faaliyetlerine destek için deprem bölgesine hareket ettiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gelibolu'daki 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığımızda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlarımız, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine destek için teçhizatlarıyla birlikte bu sabah bölgeye hareket etti" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Deprem
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