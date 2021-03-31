Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2,8 milyon doz BioNTech aşısı TİTCK incelemesinde
[Fotoğraf: AA ]
2,8 milyon doz BionTech aşısı Türkiye’ye getirilerek Sağlık Bakanlığı depolarına yerleştirildi. Aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun onayından sonra uygulanmaya başlanacak.
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