26,4 milyar liralık suç ağına operasyon

Alınan bilgiye göre, emniyet ve yargı birimlerinin koordinasyonunda organize suç örgütlerine, yasa dışı bahis şebekelerine ve uyuşturucu tacirlerine yönelik iki büyük çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Tarsus merkezli yasa dışı bahis operasyonu

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yurt dışı bahis siteleri üzerinden elde ettikleri gelirleri aklayan suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip yürütüldü.

Yaklaşık 26 milyar 416 milyon lira işlem hacmine sahip olduğu belirlenen organize suç ağına yönelik Mersin merkezli 7 ilde, 255 ekibin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 158 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 300 dijital materyal, 4 tüfek, 19 dolu fişek, 3 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri inşaat, kuyumculuk, maden, emlak ve oto galeri sektörlerindeki şirketler aracılığıyla akladıkları tespit edildi. Bu kapsamda şüphelilere ait 25 lüks araç, 5 motosiklet, 1 ATV ile aralarında lüks villa, ev ve arsaların bulunduğu 138 taşınmaza el konuldu. Şüphelilerin para transferi yaptıkları banka hesapları da bloke edildi.

Van'da 850 personelle "Narkokapan" operasyonu

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik de kapsamlı bir çalışma yürütüldü.

Belirlenen hedef adreslere şafak vakti 850 personel ve 176 ekibin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 82 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 900 bin lira nakit para, 5 bin sentetik hap (ecstasy), satışa hazır hale getirilmiş 95 paket skunk, 1 bidon tartılmamış skunk, 2 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bakan Gürlek, operasyonları değerlendirdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, gerçekleştirilen her iki operasyonun devletin suç örgütlerine yönelik bütüncül mücadelesini açıkça gösterdiğini vurguladı.

Van'da 11 ilde 102 şüpheliye yönelik hedeflenen "Narkokapan Van" operasyonunun, uyuşturucuyla mücadelede devletin kararlı iradesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gençleri hedef alan zehir tacirlerine ve suçtan beslenen yapılara karşı tüm mekanizmaların tam bir eş güdüm içinde işletildiğini kaydetti.

Bu kararlı mücadelenin bir diğer somut örneğinin Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonu olduğuna dikkati çeken Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 26,4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan bir organize suç ağına yönelik yapılan operasyonda, suçtan elde edilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bir başka suç şebekesi daha çökertilmiştir. Her iki operasyon da devletimizin, suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül bir mücadele yürüttüğünü açıkça göstermektedir."

Adalet ve İçişleri bakanlıkları başta olmak üzere tüm kurumların ortak iradesiyle suç odaklarına karşı mücadelenin süreceğinin altını çizen Gürlek, operasyonları koordine eden Van ve Tarsus Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Van ve Mersin il emniyet müdürlükleri ile görev alan tüm personeli tebrik etti.

"Kararlı mücadelenin bir diğer somut örneği ise Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis operasyonudur. Yaklaşık 26,4 milyar liralık işlem hacmine ulaşan bir organize suç ağına yönelik yapılan operasyonda, suçtan elde edilen yüksek değerli taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmuş, bir başka suç şebekesi daha çökertilmiştir. Her iki operasyon da devletimizin, suç örgütlerinin finans kaynaklarına, saha yapılanmalarına ve dijital ağlarına eş zamanlı müdahale eden bütüncül bir mücadele yürüttüğünü açıkça göstermektedir. Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ortak iradesiyle suç odaklarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bu başarılı operasyonları koordine eden Van ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Van ve Mersin İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve operasyon süreçlerinde görev alan tüm kamu görevlilerimizi tebrik ediyorum."