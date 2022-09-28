Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 21:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
25 Ekim'de temeli atılacak 5 bin konutun illeri belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 25 Ekim'de temeli atılacak 5 bin konutun hangi illerde olacağını açıkladı. İşte inşaatların başlayacağı 17 il...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TV100 kanalında, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde merak edilenleri ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Kurum, 25 Ekim'de temeli atılacak 5 bin konutun adresini de verdi.
İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında temellerin atılacağı o iller...
"Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak."
Bakan Kurum, projeyi oluştururken illerden gelen talepleri dikkate aldıklarını da anlattı.
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