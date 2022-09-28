Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 20:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
MSB’den dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 80 atış yapan Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.
Paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor” ifadelerine yer verdi.
Millî Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve @MKEgovtr ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Millî Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor.#MSB pic.twitter.com/a7yld94O9N— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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