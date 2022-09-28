Türkiye'nin yoğun çabalarıyla, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması, tarihi bir dönüm noktasıydı.

O anlaşmanın ardından Ukrayna'nın Odesa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından, yaklaşık 2 aydır sevkiyat yapılıyor. Şimdiye kadar 5 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesi taşındı.

Bu kapsamda, Ukrayna'ya tahıl almaya giden boş gemiler de, ambarları tahıl yüklü gemiler de bir bir denetleniyor.

Sevkiyattaki ilk gemi Razoni'ydi. 3 Ağustos'ta denetimi yapıldı. Razoni'yi onlarcası takip etti.

28 Eylül Çarşamba günü ise 12 geminin denetimi planlandı. Denetim yapılacak o gemilerden, 5'i boş, 7'si ise tahıl yüklüydü.

TRT Haber tahıl gemisine girdi

25 bin tondan fazla yükü bulunan Pacific Rose isimli geminin denetimine TRT Haber de katıldı.

185 metre uzunluğunda, 23,5 metre genişliğindeki gemi, Ahırkapı açıklarında demirli halde bekliyordu.

Ekipler, önce gemiye "Salim Düzgit" isimli servis botu ile yanaştı. Ardından gemiye çıktı. Gemilerin limandan ayrılış vakti, yükü, varış noktası ve zamanına ilişkin bilgiler yetkililere mutlaka bildiriliyor.

Gemilerin rotasının yanı sıra, geçiş yaparken gemiye farklı kargonun yüklenip yüklenmediği de kayda geçiriliyor. Bu kapsamda, evrakın yanı sıra ambarlar da inceleniyor.

Denetimden geçen gemiler eğer boş ise tahıl yüklemek için Ukrayna'ya hareket ediyor. Doluysa, yükünü boşaltmak için seferine devam ediyor.

Toplam 476 geminin kontrolü yapıldı

28 Eylül'e kadar toplam 476 geminin kontrolü bu şekilde yapıldı. Bunlardan 245'i Ukrayna'ya boş giden, 231'i ise Ukrayna'dan tahıl yüklü ayrılan gemilerdi.

Bütün bu çalışmaların yanı sıra, Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından koridor boyunca, uzaktan ve havadan da takip faaliyeti yürütülüyor.

Kamera: Edebali Koçdemir

Kurgu: Yaşar Aslan