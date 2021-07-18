Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 33,38 olarak gerçekleşti.

COVID-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 473 bin 508 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 38 milyon 942 bin 491'i birinci doz, 20 milyon 719 bin 853'ü ikinci doz, 3 milyon 628 bin 139'u üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 290 bin 483'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.

"Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın, İzmir ve Tekirdağ'ın da maviye yaklaştığını söyledi.

Bakan Koca, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." dedi.