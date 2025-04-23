23 Nisan'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, belirli toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olması hakkında karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.