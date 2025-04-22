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Gündem
AA 22.04.2025 23:57

Türkiye, Cammu Keşmir'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Türkiye, Cammu Keşmir'de düzenlenen terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Jammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde bugün sivilleri hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Saldırının kınandığı açıklamada, yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziye dilekleri sunuldu ve yaralılara acil şifa dilendi.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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