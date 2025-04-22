Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınacağı iddiasına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Hava Harp Okulu'nun İzmir'e taşınması için çalışma başlatıldığı, arazinin ranta açılacağı ve elde edilecek gelirin F-16 alımında kullanılacağı' iddiası yalanlandı.

Açıklamayı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) yaptı.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın olası İstanbul depremine hazırlık kapsamında Hava Harp Okulu Yerleşkesi için alternatif konum belirlenmesine yönelik fizibilite çalışması talep ettiği kaydedildi.

Söz konusu teknik değerlendirme yazısının, bağlamından koparılarak kamuoyuna servis edildiğine dikkat çekildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, okulun taşınmasına yönelik kararın bulunmadığının altını çizdi.

Yerleşkede deprem riskine karşı güçlendirme çalışmalarının birinci etabının tamamlandığı ve ikinci etabın da devam ettiği belirtildi.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

İletişim Başkanlığı, "Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlarken doğruladı: Harp Okulu arazisi satılacakmış" şeklindeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamanın da teknik yazışmalar gibi çarpıtılıp servis edildiği tespit edilmiştir." denildi.