İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran 2019 Pazar günü yapılacak yenileme seçimlerinde uygulanacak takvim işliyor.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesinin ardından yenileme seçimi 23 Haziran 2019'da yapılacak.

İstanbul yenileme seçimi için belirlenen takvim şöyle:

27 Mayıs Pazartesi: Kesin aday listeleri, bağımsız adaylar dahil il seçim kurulunca ilan edilecek.

İl seçim kurulunca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına başlanacak.

Sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.

Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtılmasına başlanacak.

29 Mayıs Çarşamba: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak. Oluşumda görev alanlarla bu husus bildirilecek ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanacak.

13 Haziran Perşembe: Seçim propagandası ve yasaklar başlayacak.

16 Haziran Pazar: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

18 Haziran Salı: Kesinleşmiş seçmen kütüklerinde yer alan ölenler ile vatandaşlıktan çıkarılanlara ait bilgilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden, kısıtlı seçmenlere ve 26 Aralık 2018 ila 23 Haziran 2019 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarında bulunan kasıtlı suçtan hükümlülere ait bilgilerin Adalet Bakanlığından, oy verme günü itibarıyla silah altında bulunan er ve erbaşlara ilişkin bilgilerin Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgilerin de Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınarak sandık seçmen listelerinde şerh düşülmesi için gerekli işlemler Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce yapılacak. Sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanılması. Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kağıtları ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına tutanakla iade edilecek. Seçmen bilgi kağıtlarını herhangi bir nedenle 16 Haziran günü akşamına kadar alamayanlar, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilan edilecek.

19 Haziran Çarşamba: Sandık seçmen listelerinin çoğaltılması bitirilecek. İlçe seçim kurullarınca, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlılık kararı kesinleşenlere ilişkin olarak sonradan gelen bilgiler sandık seçmen listelerine "oy kullanamaz şerhi" girilecek. İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanacak. Cumhuriyet Başsavcılıklarından, tutuklular ile tutuklu seçmen listesinde yazılı olup da tahliye edilenlerin veya tutuklu iken cezaları kesinleşerek hükümlü sıfatını alanların isim listeleri istenecek.

20 Haziran Perşembe: Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanması bitirilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listeleri kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanacak.

21 Haziran Cuma: Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleşen seçmen listelerinin çoğaltılması işlemi bitirilecek. İlçe merkezi dışında kalan mahallelerde ilçe seçim kurullarınca malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek. Görevlilerle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak.

22 Haziran Cumartesi: Seçim propagandası sona erecek. (Saat 18.00)

23 Haziran Pazar: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek.

Kaynak: TRT Haber, AA