Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

Aşan, İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini söyleyerek, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini belirtti.

Göksel Aşan, "İstanbul Finans Merkezi için Orta Doğu ve Londra'dan ciddi talep var." dedi.

Aşan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul Finans Merkezi'nin ikinci ayağı fintech'ler olacak. İFM'nin çok büyük bir kısmını fintech'ler ile doldurmak istiyoruz. İnşallah çok büyük bir finans teknoparkı kuracağız, içini mümkün olduğunca startup'lar ile dolduracağız."

Kaynak: AA