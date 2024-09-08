21 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınırsız terörle mücadele devam ediyor.

Suriye'nin bölgedeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın bölgelerindeki Kandil bölgesinde kaydedilen 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmaktan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!" mesajını paylaştı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçışın olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek."