21 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınırsız terörle mücadele devam ediyor.
Suriye'nin bölgedeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın bölgelerindeki Kandil bölgesinde kaydedilen 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmaktan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam!" mesajını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçışın olmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edecek."