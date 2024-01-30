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Gündem
TRT Haber 30.01.2024 08:46

2023'te 64'ü sözde üst düzey 923 terörist etkisiz hale getirildi

1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 64'ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 923 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca bu dönemde 124’ü bombalı eylem olmak üzere 163 saldırı önlendi.

2023'te 64'ü sözde üst düzey 923 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu.

Buna göre, 1 Ocak -31 Aralık 2023 tarihleri arasında 3 bin 911 şehir, 19 bin 682 kırsal operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda 923 terörist etkisiz hale getirildi, 7 bin 716 şüpheli gözaltına alındı, 1555'i tutuklandı, 1683’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

1689 FETÖ şüphelisi tutuklandı

FETÖ’ye yönelik düzenlenen 6 bin 775 operasyonda 9 bin 639 şüpheli gözaltına alındı, 1689'u tutuklandı, 1677’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

DEAŞ terör örgütüne yönelik ise 1500 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 2 bin 800 şüpheli gözaltına alınırken 738'i tutuklandı, 650’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sol terör örgütlerine yönelik 358 operasyon yapıldı. 11 terörist etkisiz hale getirildi.
737 şüpheli gözaltına alınırken 97'si tutuklandı, 207’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

124’ü bombalı toplam 163 eylem önlendi

Teröristlerin 8’i kırmızı, 1’i mavi, 2’si yeşil, 16’sı turuncu, 37’si gri kategoride olmak üzere toplam 64 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca bu dönemde 124’ü bombalı eylem olmak üzere 163 eylem önlendi. 

Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere de yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki biz Türkiye’nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların iş birlikçilerine, ulusal olsun uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kast edenlere asla ama asla göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası bizimle. Biz milletimizin emrindeyiz. Ülkemizin birlik ve beraberliğine kast eden hainlere asla göz açtırmayacağız, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek."

 


 

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Ali Yerlikaya Terör Örgütü Terörle Mücadele
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