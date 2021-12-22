Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 200 oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 200'e ulaştı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2021 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 200'e yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı PKK/KCK
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