2014'ten bu yana halkın tercihi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini sağlamak amacıyla 2007 yılında Anayasa'da yapılan değişikliğin ardından 10 Ağustos 2014'te Türk halkı ilk kez cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Yapılan seçimde oyların yüzde 51,79'unu alan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan, geçerli 40 milyon 545 bin 911 oydan 21 milyon 143'ünü alırken rakiplerinden Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 38,44 ile 15 milyon 587 bin 720 oy sayısına ulaştı. Selahattin Demirtaş ise yüzde 9,76 oranla 3 milyon 958 bin 48 seçmenin oyunu aldı.

2018'de oyların yüzde 52,59'unu aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek ile yarıştığı 24 Haziran 2018'teki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yüzde 52,59 oy oranıyla seçmenin tercihi oldu. Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823 oy aldı.

Muharrem İnce'nin yüzde 30,64 ile 15 milyon 340 bin 321 oy sayısına ulaştığı seçimde yüzde 8,40'la Selahattin Demirtaş'a 4 milyon 205 bin 794, yüzde 7,29'la Akşener'e 3 milyon 649 bin 30, yüzde 0,89'la Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, yüzde 0,20 ile Doğu Perinçek'e 98 bin 955 oy çıktı.

Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde ise Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ile seçim yarışına girdi ancak adaylardan İnce, seçime 3 gün kala adaylıktan çekildi.

İkinci yurda oyların yüzde 52,16'sını kazandı

İlk turda geçerli 54 milyon 796 bin 49 oydan 27 milyon 133 bin 849'unu alan Erdoğan, yüzde 49,25 ile seçimi önde tamamladı. Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy ile yüzde 44,88, Oğan 2 milyon 831 bin 239 oy ile yüzde 5,17 ve adaylıktan çekilmesine rağmen seçim pusulasında yer alan İnce, 235 bin 783 oy ile yüzde 0,43 oranına ulaştı.

Adaylar yüzde 50'den 1 oy fazlasını alamadığı için 14 Mayıs seçimlerinde en fazla oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yeniden seçmenin karşısına çıktı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kesin olmayan sonuçlara göre, yüzde 52,16 ile 27 milyon 725 bin 131 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı olurken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 ile 25 milyon 432 bin 951 oy aldı.