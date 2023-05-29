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Gündem
TRT Haber 29.05.2023 15:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un fethi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un fethi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümüyle ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum" sözleri yer aldı.


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