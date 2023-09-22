2 terörist teslim oldu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ortak operasyonda, bölücü terör örgütü bünyesinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 'Rosida' kod adlı Helin Özgören ve 'Hogir Armanç' kod adlı Özer Yıldırım adlı 2 teröristin teslim olduğunu duyurdu.

KAHRAMANLARIMIZDAN KAÇAMAYACAKLARINI VE YAKALANACAKLARINI ANLAYAN

2️⃣ BTÖ MENSUBU TERÖRİST TESLİM OLDU



Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutalıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen müşterek operasyon neticesinde; BTÖ… pic.twitter.com/ecu4sZ4CP1 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 22, 2023

Yerlikaya, teröristlerin operasyon sırasında yakalanacaklarını anlayınca teslim olduğunu bildirdi. Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı ve kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.