Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 14:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadele azim ve kararlılıkla sürüyor.
Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
Bugün, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li teröristin de başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
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