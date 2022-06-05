Irak’ın kuzeyindeki teröristlere karşı mücadele azim ve kararlılıkla sürüyor.

Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Bugün, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 16 PKK/YPG'li teröristin de başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği açıklandı.