Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'da 2 PKK/KCK mensubu teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Elazığ İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmasıyla yurt içinde kırsalda faaliyette olan 2 PKK/KCK mensubu teröristin silahlarıyla birlikte jandarmaya teslim olduğunu bildirdi.
Süleyman Soylu, "Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz. Sarı torba korkulu rüyaları, terör örgütü bitiyor, teslim olun." ifadesini kullandı.
Etiketler: Süleyman Soylu Terörle Mücadele PKK/KCK
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