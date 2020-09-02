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2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütüne 2014 ve 2016'da katıldıkları belirlenen teröristlerin, son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiklerinin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 146'ya yükseldiği kaydedildi.
Etiketler: şırnak PKK terör örgütü İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 18:13
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