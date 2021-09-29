Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Tabloya göre, 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,60 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 129 bin 219'a yükseldi. COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 395 bin 108 doz aşı uygulandı.

Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır! pic.twitter.com/niKrL4XuDQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 29, 2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranının Aydın ve Zonguldak'ta da yüzde 75'in üzerine çıktığını belirtti.

Böylece mavi il sayısının 15'e ulaştığını ifade eden Koca, "Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım." dedi.

29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 18 oldu.