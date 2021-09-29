Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı.

227 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 31 bin 18 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 86,60, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,35 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 109 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 53 milyon 753 bin 136'sı birinci doz, 44 milyon 285 bin 452'si ikinci doz, 10 milyon 340 bin 145'i üçüncü doz olmak üzere 109 milyon 129 bin 219'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Ordu, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.