Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü, dün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde hizmete açıldı.

Gece yarısından itibaren araçların 1 hafta ücretsiz olarak geçmeye başladığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğunluk da oluşmaya başladı.

1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı. Bir hafta boyunca ücretsiz olacak daha sonra geçiş bedeli 200 lira olacak. pic.twitter.com/m3ZmamNKTv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 19, 2022

1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçişler 1 hafta ücretsiz olacak. Köprüden geçişlerin ücreti, 1 hafta sonra ise 200 TL olacak.