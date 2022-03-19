Ağır akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle 19 Mart 2018'de hayatını kaybeden Hasan Celal Güzel, 1945'te Gaziantep'te dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamlayan Güzel, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü 1968'de bitirdi. Üniversite eğitiminin ardından Devlet Planlama Teşkilatında (DPT) çeşitli kademelerde görev alan Güzel, Başbakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği ve Müsteşar Yardımcılığı, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreterliği ve Müsteşar Vekilliği ile Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Başarılı çalışmalarından dolayı 38 yaşında "Türkiye'nin en genç Başbakanlık müsteşarı" olan Güzel, 24 Ocak 1980 ekonomik tedbirlerinin alınması sürecinde görevler üstlendi. Güzel, 1986'daki ara seçimde Anavatan Partisi'nden Gaziantep milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

Özal, "Tank Hasan" lakabını taktı

Siyasetin renkli isimlerinden Güzel, vatandaşlarla el sıkışmalarıyla da biliniyordu. Güzel, yazılarında bu özelliğini şöyle anlatıyordu:

"Efendim, bendeniz bildiğiniz gibi bir vakitler öpüşme ve el sıkışma şampiyonu idim. Siyaseti halka yakın şekilde yapma ekolünün başta gelen temsilcisi olarak bulunuyordum. Bu konuda rahmetli pirimiz Kasım Gülek'i de üstadımız Demirel'i de geride bırakarak 10 milyon kişi ile el sıkıştım, öpüştüm, hatta bu sahadaki kendi icadım olan 'elense' metoduyla güreştim. 1986 ara seçimlerinde, merhum Özal'ın ısrarı ile ANAP'tan Gaziantep milletvekili adayı olunca, evvela ne yapacağımı, nereden başlayacağımı şaşırdım. Sonra kendimi caddelerde, sokaklarda, kahvehanelerde buldum. Yakaladığıma sarılıyor, elini sıkıyor, öpüyordum. Turgut Bey'in o seçimler sırasında bana taktığı ismimle 'Tank Hasan' olarak günde 20 saat vaziyetim bu idi. Koca Başbakanlık Müsteşarı gördüğüne sarılıyor, elini sıkıyor, öpüyordu."

28 Şubat'a karşı durdu

28 Şubat 1997 postmodern darbesine karşı verdiği sıkı mücadeleyle haksızlıklara karşı duran Güzel, sergilediği tavırla dönemin simge isimlerinden biri olarak hafızalardaki yerini aldı. Hasan Celal Güzel, 28 Şubat sürecinde, Meclis'te sandalyesi bulunmamasına karşın, 23 Kasım 1992'de kurduğu Yeniden Doğuş Partisi'nin Genel Başkanı olarak kararlı bir mücadele verdi.

Güzel, 28 Şubat'taki Milli Güvenlik Kurulu kararlarından 5 ay sonra 28 Temmuz 1997'de beş klasörle birlikte darbeciler hakkında suç duyurusunda bulundu. 28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetim amacıyla kurulan Batı Çalışma Grubuna karşı Demokrasi Çalışma Grubu'nu kuran Güzel, 3,5 yılda 500 bin kilometre yol yaptı, bin 276 konferans verdi, 10 binin üzerinde konuşma yaptı ve 28 Şubat darbesinin haksızlığını anlattı.

Hakkında 28 Şubat sürecinde, dönemin Ağır Ceza Mahkemesi ve Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde çok sayıda dava açılan Güzel, duruşmaları takip ederek savunmasını geniş kitlelerle yaptı.

"İktidara gelirsek bunun hesabını soracağız sizden"

Kayseri'de yapılan insan hakları mitinginde, eski bir Milli Eğitim Bakanı olarak başörtülü kızların haklarını savunan Güzel, "Biz iktidara gelirsek bunun hesabını soracağız sizden." dediği için "halkı isyana teşvik"ten Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi gereğince 4 ay 26 gün hapse mahkum oldu. Güzel, daha sonra bir röportajında bu dönemi, "Hayatımın en şerefli işi." sözleriyle anlattı.

16 Aralık 1999'da cezasını çekmek üzere Ayaş Cezaevine giren Güzel, eski Başbakanlık Müsteşarı sıfatı dolayısıyla kendisine tahsis edilen makam aracını da bu süreçte iade etti. Ayaş Cezaevi'nden 10 Mayıs 2000'de tahliye olan Güzel'in hakkında açılan birçok dava ve kesinleşen ceza, kamuoyunda "Rahşan affı" olarak bilinen 4616 Sayılı Kanun'un 22 Aralık 2000'de yürürlüğe girmesiyle düştü.

1994'te "Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi"ni kuran Güzel, "Yeni Türkiye" isimli 2 aylık akademik dergiyi yayımlamaya başladı. 2015 yılı sonuna kadar 7000'in üzerinde akademik makale ve 68 bin sayfalık dev bir külliyat ortaya çıkarıldı.

Güzel, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde de demokrasiden yana tavır aldı ve darbecilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Fizik tedavi için gittiği Denizli'deki bir termal otelde 18 Mart 2018'de rahatsızlanan Hasan Celal Güzel, durumu ağırlaşınca ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Ankara'daki Güven Hastanesi'nde tedavi altına alınan Güzel, 19 Mart 2018'de akciğer enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen solunum yetmezliği nedeniyle 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Hasan Celal Güzel için 20 Mart günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde devlet töreni düzenlendi.

Hacı Bayram Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Güzel'in naaşı, Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.