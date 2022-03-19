Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, ramazan öncesi Kızılay'a destek amacıyla 6 saat süren "Teşekkür ve Dayanışma Programı" adıyla canlı yayın gerçekleştirildi.

Bir bölümü ulusal kanalardan, tamamı ise Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan programda, Kızılay'a 104 milyon lira bağış yapıldı.

"Ramazanın ilk iftarında masalarda olmak istiyoruz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, paylaştıkça bereketin artacağına dikkati çekerek, "Dayanışma ve yardım ayımız olan ramazanda sofralar kurulduğunda biz ihtiyaç sahiplerine önceden ulaşalım istedik" dedi.

Kınık, yardımlarının ramazanda da devem edeceğini açıkladı:

"Biz ramazanın ilk iftarında, sahurunda masalarda olmak istiyoruz. Bu yardımlarınız bizim için can suyu. Bunun bereketi buradaki rakamlarla sınırlı değil. Afganistan’dan Ukrayna’ya 20 ülkeye acının çok olduğu bu bölgelerde yardımlarımızı yapmaya çalışacağız. İnsanın elinden tutmaya çalışacağız. Bu Ramazan Bayramı'nda da bu hedefleri birkaç kat aşacağımıza inanıyorum. Geçen sene 45 milyon insana dokunduk. Bu sene bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz."

Ülkenin dört bir yanına ulaşacak gıda paketleri hazırlanıyor

Vatandaşların desteği ve cömert bağışlarıyla ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşacak gıda paketlerinin, bir ailenin gıda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandığını anlatan Kınık, "Zekat, fitre ve fidye bağışlarıyla yoksul ailelere yardım ulaştırılacak. İçerisinde ayçiçeği yağı, kırmızı mercimek, domates salçası, kuru fasulye, arpa ve tel şehriye, toz şeker, makarna, pirinç, bulgur, çay, un ve tuz bulunan gıda kolilerini dağıtacağız" bilgisini verdi.