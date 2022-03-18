"1915 Çanakkale Köprüsü" belgeseli, ilk kez TRT ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

"Türkiye’nin Dev Yapıları" belgesel serisinin ilk bölümü; büyük destanın 107'nci yılında açılacak Çanakkale Köprüsü'nü anlatıyor.

Belgesel bugün akşam saat 19.45’te TRT 1, TRT Belgesel, TRT Avaz ve TRT Kurdi'de; saat 22.30’da da TRT Türk’te ekranlara gelecek.

5 yıllık inşa süreci anlatılıyor

1915 Çanakkale Köprüsü Belgeseli, 2 kıtayı birleştiren köprünün 5 yıllık zorlu inşa sürecini gözler önüne seriyor.

Belgeselde, köprünün tasarımı, inşasında aşılan kritik aşamalar, merak edilenler ve çarpıcı detaylar yer alıyor.

87 devasa tabliye nasıl yerleştirildi?

Yapımda, 65 bin tonluk beton temellerin nasıl inşa edildiği, 87 devasa tabliyenin tek tek nasıl taşındığı ve köprünün hangi tarihi sembolleri taşıdığına ilişkin bilgiler yer alıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü. Yapımında kullanılan çelik halatlar dünyanın etrafında dört tur atabilecek uzunlukta.

Binlerce kişinin görev aldığı köprünün inşasına, Türkiye’nin deneyimli mühendislerinin yanında 19 ülkeden 360 tecrübeli isim de katıldı.

İki kıta arası 6 dakikaya düşecek

Asya’dan Avrupa’ya geçişi 6 dakikaya indiren 1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye'nin geleceğe imzası olacak.