Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden, bugün hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün videosunu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" mesajıyla paylaşım yaptı.
Erdoğan paylaşımında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa süreciyle ilgili görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.
Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası… ???????? pic.twitter.com/VSCcxB06Wk— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 17, 2022
Etiketler: 1915 Çanakkale Köprüsü Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 00:44
- 00:21
- 00:25
- 00:08
- 00:26
Sıradaki Haber
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çanakkale'deki Berat Kandili programına katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz