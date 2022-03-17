Çanakkale 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii'ndeki törende, Diyanet İşleri Başkanlığı İlahi Korosu Kur'an-ı Kerim, ilahiler ve Mevlid-i Şerif okudu.

Daha sonra kürsüye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatan savunmasında, Çanakkale'de, 15 Temmuz'da şehit olanların ruhları için dua etti.

Cemaat duaya "amin" diyerek eşlik etti.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.