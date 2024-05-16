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TRT Haber 16.05.2024 12:00

19 Mayıs'ta 43 gemi halkın ziyaretine açılacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Milli Savunma Bakanlığı tarafından özel etkinliklerle kutlanacak.

19 Mayıs'ta 43 gemi halkın ziyaretine açılacak

Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Millî Mücadelemizin başlangıcının 105’inci yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramımızı şimdiden kutluyor; başta Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kahramanlarımız olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz." denildi.

43 gemi halkın ziyaretine açılacak

Kutlamalar kapsamında, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı yüzer unsurlar tarafından 43 gemi ile 27 liman ziyareti gerçekleştirilecek ve gemiler halkın ziyaretine açılacak.

Gösteri uçuşları yapılacak

17 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta 4 adet F-16 uçağı ile muharip uçak geçişi yapılacak.

19 Mayıs'ta Samsun'da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile Mehteran Birliği Komutanlığı tarafından konser icra edilecek.

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19 Mayıs Milli Savunma Bakanlığı
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