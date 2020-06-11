Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Irak-İran sınırındaki Kandil dağında bulunan PKK Ana Karargahı’na 26 Mayıs 2020’de ortaklaşa operasyon gerçekleştirdi.

İnsansız hava araçları ile tespit edilen hedef F-16'lar ile yok edildi.

Operasyonda, PKK Yürütme Komitesi üyesi ve PKK Merkez Komitesi üyesi Kasım Engin etkisiz hale getirildi.

Kırmızı listede arananlar listesinde bulunan Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul'un, Haziran 2019’da Kandil’de etkisiz hale getirilen PKK Genel Başkanlık Konseyi üyesi Diyar Garib Muhammed’den sonra örgüte verdirilen en üst düzeyli ikinci kayıp olarak kayıtlara geçtiği ifade ediliyor.

Birçok eylemin planlayıcısı

1966 doğumlu Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul'un;

- PKK’ya 1989’da Avrupa alanından katıldığı,

- 1991-1994 yıllarında Kahramanmaraş kırsalında faaliyet yürüttüğü,

- 1995-2005 yılları arasında yurtiçindeki birçok eylemi planlandığı ve gerçekleştirdiği,

- 2006-07 yıllarında Zap kampında eğitmenlik yaptığı,

- 2009’da Irak/Gare alanında HPG Basın İrtibat Merkezi sorumluluğu yürüttüğü,

- 2012’de Kandil alanına geçtiği ve PKK Merkez Komite üyeliğine getirildiği,

- Mayıs 2020 ayı itibariyle PKK Yürütme Komitesi üyesi ve PKK Merkez Komitesi üyesi olduğu bildirildi.

Sahadan takip

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın üst düzey tepe yöneticilerini etkisiz hale getirme çalışmaları kapsamında alandaki yerel saha unsurlarından gelen istihbarat kapsamında Kasım Engin kod adlı İsmail Nazlıkul'u tespit etti.

Bölgeye intikal ettirilen operasyon ve istihbarat uzmanları üzerinden takibe alınan Kasım Engin’in, çoğunlukla 'Talabani’lerin partisi KYB bölgesinde faaliyet yürüttüğü anlaşıldı.

Kandil'in derinliklerinde operasyon

Teröristin etkisiz hale getirilmesi için uygun zaman kollandı ve TSK ile kurulan koordine sonucu 26 Mayıs 2020 gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla PKK Merkez Komite Üyesi Kasım Engin etkisiz hale getirildi.

Uzmanlar, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın geçtiğimiz günlerde “PKK Başkanlık ve Yürütme Konsey üyelerinden 18 üst düzey teröristin öldüğünü kabul ederek, yeni önlemler geliştirdiklerini” açıkladığını belirtti. Örgütün geliştirdiği önlem olarak; “üst düzey yöneticilerini Kandil’in derinliklerindeki Asos ve Pencewin Alanlarına kaydırdığının” anlaşıldığı, ancak bunun da işe yaramadığı ifade edildi.

Türkiye'nin 150 kilometreye operasyon kabiliyeti

Uzmanların görüşlerine göre, Türkiye, bu operasyonla örgütü adım adım takip edip, sınırdan yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki hedefleri etkisiz hale getirme kapasitesi bulunduğunu tekrar gösterdi.

PKK'nın, bu operasyon sonrası üst düzey kadrolarını gizleme konusunda büyük sıkıntı içine girmesi de bekleniyor.

PKK yöneticileri kayıp vermeyi sürdürecek

Diğer yandan MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki örgüt varlığına yönelik operasyonel faaliyetleri sonucu PKK yöneticilerinin kayıp vermeyi sürdüreceği ve PKK/KCK’dan kaçışların hızlanacağı bildiriliyor.