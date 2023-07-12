Parçalı Bulutlu 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.07.2023 14:12

15 Temmuz treni, 'Türkiye Yüzyılı Kahramanları' temasıyla yola çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni’nin, Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında sefer yapacağını ifade ederek, milli mücadele ruhuna sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

15 Temmuz treni, 'Türkiye Yüzyılı Kahramanları' temasıyla yola çıkacak
[Fotograf: İHA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin bu yıl "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğünce 5. kez giydirildiği belirtildi.

Trenin, iki ay boyunca hizmet vereceği kaydedilen açıklamada, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, hain yapıya karşı farkındalık oluşturacak, Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları anılacak" ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Tren cuma günü Ankara'dan uğurlanacak

Treni, cuma günü saat 10.15’te Ankara Hızlı Tren Garı’ndan uğurlayacak olan Bakan Uraloğlu da milli mücadele ruhuna sahip çıkmanın gururunu yaşadıklarını aktardı.

Uraloğlu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni toplam 411 kişilik kapasiteye sahip hızlı tren setiyle işletilecek. Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yapacak. Tren bu süre boyunca 56 bin kilometrelik yol kat edecek, 60 bin vatandaşımızı taşıyacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni’mizin yolu açık olsun. Allah'ım aziz milletimize böyle acılar bir daha yaşatmasın” değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
15 Temmuz Ankara
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Rama ile bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:09
Bolu'da 30 Eylül'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı
14:58
Bartın'da çamurlu su denizin rengini kahverengiye çevirdi
14:56
Erdoğan, NATO-Ukrayna Komisyonu'nun toplantısına katıldı
14:53
Gereksiz korna çalan sürücülere 13 bin 952 lira ceza
14:45
İspanya'da yaza denk gelen genel seçimler, posta ile oy kullanma talebini artırdı
14:44
Akçakoca sahilleri selin getirdiği odun parçalarıyla doldu
İznik Roma Tiyatrosu turizme kazandırılıyor
İznik Roma Tiyatrosu turizme kazandırılıyor
FOTO FOKUS
Beğendik Köprüsü'nden 1 milyon 700 bin araç geçti
Beğendik Köprüsü'nden 1 milyon 700 bin araç geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ