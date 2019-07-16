15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesince FETÖ'nün 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit düşen 251 kişi için mevlit okutuldu.

Hacı Bayram Veli Camisi'nde okunan mevlidin ardından 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere bütün şehitler için dua edildi.

Jandarma Genel Komutanlığınca, 15 Temmuz şehitleri, FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üçüncü yılında Ulus'ta düzenlenen mehteran konseriyle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde, 15 Temmuz şehitleri seçkin eserlerini seslendirdi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinliğe katılanların duygulandığı görüldü.

Ankara'nın, darbe girişiminde 9 şehidin verildiği, 92 kişinin gazi olduğu Kahramankazan ilçesinde, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla tören yapıldı.

İzmir

İzmir'in Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi.

Kemalpaşa ilçesinde düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler, gaziler ve devletin bekası için dua edildi.

Mardin

Mardin'de merkez Artuklu ilçesi Mustafa Yaman Caddesi'ndeki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, "İhanet onların, vatan bizimdir", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Kahrolsun FETÖ" sloganları attı.

Siirt

Siirt Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" ile başladı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla Güreş Caddesi'ndeki eski hastane kavşağında bir araya gelen vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Şırnak

Şırnak Valiliği öncülüğünde merkez Atatürk Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve 15 Temmuz konulu şiirler okundu.

Aydın

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Aydın'da yürüyüş düzenlendi.

Valilik binasını önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayrağı ve "15 Temmuz" yazılı tişörtleriyle Adnan Menderes Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Ordu

Ordu Valiliği tarafından kent merkezinde düzenlenen yürüyüş, mehter takımı eşliğinde Yeni Mahalle'deki Altınordu Belediyesinin önünde başladı, Şarkiye Mahallesi'ndeki Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüşe, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kamu kurumu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Giresun

Giresun'da sağanak altında Debboy mevkisinden başlayan yürüyüş, Gazi Caddesi takip edilerek Atatürk Meydanı'nda tamamlandı.

Yürüyüşe, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Artvin

Artvin'de Atapark mevkisinde toplanan vatandaşlar Artvin Halk Eğitim Merkezi Livane Mehter Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

İki dev Türk bayrağının taşındığı yürüyüşte vatandaşlar, "Darbelere karşı omuz omuza", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.

Rize

Rize'de de Sahil Camisi önünden başlayan yürüyüş, Memişağa Parkı'nda tamamlandı.

Yürüyüşe, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Antalya

Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Valilik tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katılanlar, Antalya Müzesi önünde toplanarak ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Konyaaltı Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca gruba Mehter Takımı ve atlı polis birliği de eşlik etti.

Meydanda şehitler için Kur-an'ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Adana

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı üyeleri, İncirlik Üssü önünde ABD'yi protesto etti.

Çorum

Çorum'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Hürriyet Meydanı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Samsun

Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla geniş katılımlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

İstiklal Caddesi Verem Savaş Dispanseri önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının yer aldığı dövizlerle çeşitli sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Sinop

Sinop’ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla geniş katılımlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlendi.

Eski otogar mevkisinde toplanan grup ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve dövizlerle Sakarya Caddesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Muğla

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, FETÖ'nün hain darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Adliye Kavşağı'nda toplanan vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları, meşaleler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterleriyle yürüyüşe başladı.

Yürüyüş sırasında 15 Temmuz şehitlerinin isimleri anons edildi ve katılımcılar hep bir ağızdan "burada" dedi.

Kalabalık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı. Yoldan geçen ve otellerinin balkonlarına çıkan turistler, yürüyüşü ilgiyle izledi.

Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Atatürk Meydanı'na ulaşan kalabalık, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sivas

Sivas'ta ellerindeki Türk bayraklarıyla Tren Garı önünde toplananlar, İnönü Bulvarı üzerinden yürüyüşe geçti. Kortejin önünde, atlı birlikler ve Sivasspor taraftarları da yer aldı.

Niğde

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, diğer protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde kabrini ziyaret etti, okunan Kur-an'ı Kerim'i dinledi, dua etti, kabre karanfil bıraktı.

Daha sonra Derbent kavşağında toplanan kalabalık, ellerinde Türk bayraklarıyla Ömer Halisdemir meydanına yürüdü.

Kırşehir

Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

Nevşehir

Nevşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kırıkkale

Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanında düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kaynak: AA