Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 08:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
15 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanlığı'nda görevliyken FETÖ bağlantıları nedeniyle ilişiği kesilen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Dışişleri Bakanlığı'nda görevliyken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, bir kısmı meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunan 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 15 ilde, gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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