Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadesini kullandı.

Eren-7 Operasyonu’nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 21, 2021