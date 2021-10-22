Haber Giriş: 22 Ekim 2021 Cuma 00:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan şehit asker Tortumlu için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Erzincan'da kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu için başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadesini kullandı.
Eren-7 Operasyonu’nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 21, 2021
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Şehit
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