Kooperatif Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Yeni düzenleme, kooperatiflerde daha şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim sağlamayı hedefliyor.

Kooperatiflere düzenlemeler getiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Şeffaflık ve denetimin artırılmasını sağlayacak kanun teklifinin detayları @trthaber’de.https://t.co/wH09TAtOOV pic.twitter.com/7i9oVI86wc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 21, 2021

Kadın kooperatiflere teşvik

Kurulacak olan bilgi sistemi ile üyeler kooperatifin faaliyetlerini takip edebilecek, gelir gider raporlarını, bilançoları bu sistemden izleyebilecek. Üyeler, seçim öncesi listeleri de sistemden görebilecek.

Kooperatif yönetim kurulu, üyelik başvurularını 1 ay içinde karara bağlayacak. Yönetimde bulunanlar başka bir kooperatifte görev alamayacak.

Yeni düzenlemeyle kadın kooperatifleri teşvik edilecek. Kadın kooperatifçiliğini desteklemeye yönelik istisnalar sağlanacak. Kadınlardan başvuru harcı alınmayacak.