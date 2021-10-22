Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun 3'üncüsü İstanbul'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün resmi törenine teşrif edeceği, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ev sahipliğinde gerçekleşen foruma, 41 ülkeden 250 kişilik resmi heyet katılıyor.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'na katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş da etkinlik kapsamında mevkidaşları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Muş, gün boyu süren görüşmelerde Türkiye ile Afrika arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi adına çalışmalar yürüttü.

Türkiye Afrika'da etki alanını genişletti

Türkiye, son 20 yılda Afrika'da açtığı büyükelçilikler, koordinasyon ofisleri ve eğitim kurumlarıyla etki alanını genişletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17-20 Ekim tarihlerinde Angola, Togo ve Nijerya'ya yaptığı ziyaret ile Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret etti.

Yapılan ziyaretler, Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirirken kıtanın farklı noktalarında faaliyete geçen kurumlar da Afrika ülkeleriyle ilişkilerin derinleşmesi ve ilerlemesine katkı sağladı.