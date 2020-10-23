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15 askerin şehit olduğu saldırının faili PKK'lı yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu bombalı saldırının faili PKK mensubu Fırat/Bozan kod adlı Ferhat Tekiner, MİT ve Emniyet işbirliği ile düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirildi.
Terör örgütü PKK'nın 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlediği bombalı saldırının faillerinden "Fırat/Botan" kod isimli Tekiner, MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalandı.
Hakkında yakalama kararı olan Ferhat Tekiner, Türkiye'ye getirildi.
Tekiner'in, Kayseri'de, Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen ve 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı terör saldırısının faili "Kendal/Deniz" kod isimli Kenan Çiçek'e çaldığı aracı teslim eden terörist olduğu belirlenmişti.
Etiketler: Son Dakika MİT PKK/YPGSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 12:47
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